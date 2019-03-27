سياسة
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مناطق البحر الأسود التركية تستقبل 500 ألف سائح عربي سنوياً
قال رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية طرابزون إن 60% من السياح العرب ممن قدموا إلى البحر الأسود، يفكرون في زيارتها مرة ثانية. مشيراً إلى أن منطقة البحر الأسود تستقبل 500 ألف سائح عربي سنوياً.
مناطق البحر الأسود التركية تستقبل 500 ألف سائح عربي سنوياً
منطقة البحر الأسود شمالي تركيا تشتهر بطبيعتها الخضراء / AA
27 مارس 2019

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة ولاية طرابزون التركية سعاد حاج صالح أوغلو، أن منطقة البحر الأسود تستقبل 500 ألف سائح عربي سنويا.

ولفت صالح أوغلو خلال استقباله وفداً من مسؤولي غرف التجارة والصناعة في منطقة البحر الأسود، الأربعاء، إلى إيلاء السياح العرب أهمية كبيرة لمنطقة البحر الأسود، مؤكداً ارتفاع عدد السياح العرب الوافدين إليها في السنوات الأخيرة.

وقال "في البداية كانت المنطقة تستقبل عشرات الآلاف من السياح العرب ثم ارتفع عددهم إلى 150 – 200 ألف. وفي الوقت الحالي يزور المنطقة سنوياً 500 ألف سائح عربي"، مبيناً أن 60% من السياح العرب ممن قدموا إلى البحر الأسود، يفكرون في زيارتها مرة ثانية.

ويحرص السائحون على زيارة ولايات طرابزون، وأوردو، وريزا التي تعتبر من أبرز الوجهات السياحية على البحر الأسود.

جدير بالذكر أن منطقة البحر الأسود شمالي تركيا، تشتهر بطبيعتها الخضراء الخلابة، من الهضاب والمرتفعات الجبلية والأنهار والشواطئ، وتستقطب سائحين عرباً بوتيرة متزايدة، لا سيما في فصل الصيف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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