قال رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد إن "الإسرائيليين أكثر إرهاباً من غيرهم" في تعليقه على القصف الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وجاءت تصريحات مهاتير محمد خلال زيارته المعرض الدولي للملاحة الجوية والبحرية، في جزيرة لنكاوي، الأربعاء.

وأضاف معلّقاً على القصف الإسرائيلي على غزة "هذا هو أسلوب إسرائيل. هم أكثر إرهاباً من غيرهم"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تردّ على الهجمات بأضعاف المرات".

كما دعا مهاتير محمد إلى الاحتجاج على هذه الهجمات، مؤكداً أن العنف لا يمكن أن يحل مشكلات المنطقة.

وشن رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، الجمعة، هجوماً على إسرائيل، واصفاً إياها بأنها "دولة لصوص".

وكانت مقاتلات إسرائيلية شنت مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على عدة أهداف في غزة، ردّاً على إطلاق صاروخ من القطاع سقط شمال تل أبيب.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة، وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

وأعلنت حماس مساء الثلاثاء، نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي لم تعلن شيئاً رسمياً.

لكن طائرات إسرائيلية جددت، فجر الأربعاء، القصف على قطاع غزة، بغارة جوية على موقع عسكري تابع لحركة حماس، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.