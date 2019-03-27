قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن "الخطوة القادمة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وبدويلة فلسطينية في قطاع غزة".

وأضاف عريقات، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، عقب لقاء عدد من السفراء والدبلوماسيين الممثلين لدى السلطة الفلسطينية،الأربعاء، إن "اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وبسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ليس خرقا للقانون الدولي فقط، بل رسالة بأن من يمتلك القوة العسكرية يستطيع أن يحتل أي أرض".

وندد المسؤول الفلسطيني باعتراف ترمب بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وقال "الولايات المتحدة تقول للعرب: إن لم تملكوا القوة العسكرية فعليكم الاستسلام".

وتابع "نحن نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، وما بعد الأخلاق والأعراف الدولية، والشعب العربي لن يقبل استمرار الوضع القائم، لأنه وضع ظلم وإذلال".

وذكر عريقات أن التسلسل في قرارات الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية جزء من صفقة القرن.

ودعا إلى ضرورة أن تتخذ القمة العربية المزمع عقدها في تونس نهاية الشهر الجاري، قرارات ترتقي إلى مستوى المسؤولية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

ومساء الإثنين، وقع ترمب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوماً يعترف فيه بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.