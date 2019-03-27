سياسة
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الرئاسة التركية تؤكد قصف مجموعة من إرهابيي PKK بينهم قيادي بارز شمال العراق
أكدت الرئاسة التركية إغارة مقاتلات تركية على مجموعة من إرهابيي PKK، بينهم رضا ألطون أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم شمالي العراق، مشيراً إلى أنه أصيب بجروح بالغة.
الرئاسة التركية تؤكد قصف مجموعة من إرهابيي PKK بينهم قيادي بارز شمال العراق
ألطون قال إن قوات بلاده انتصرت في مكافحة إرهابيي تنظيم PKK الإرهابية / AA
27 مارس 2019

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، أن قوات بلاده انتصرت في مكافحة إرهابيي تنظيم PKK الإرهابية.

وقال ألطون في تغريدة، إن مقاتلات تركية أغارت على مجموعة من إرهابيي PKK، بينهم رضا ألطون أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم جميل باييك شمالي العراق.

وأشار ألطون إلى توجيه قوات بلاده صفعة قوية لـPKK عبر العملية النوعية الناجحة التي نفذتها.

وأضاف "عبر عملية ناجحة، قصفت قواتنا الإرهابي رضا ألطون الذي وصفته صحيفة عكاظ السعودية عام 2017 بوزير خارجية التنظيم ومن كانوا برفقته. دولتنا تسطر ملاحم النصر في محاربة الإرهاب".

وفي سابقة في الإعلام السعودي، أجرت جريدة "عكاظ" عام 2017، حواراً مطولاً مع ألطون، الذي وصفته بأنه "وزير خارجية" التنظيم وأحد المرافقين لزعيمها عبد الله أوجلان خلال فترة وجوده في سوريا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت مصادر أمنية قصف مقاتلات تركية مجموعة من إرهابيي التنظيم بينهم رضا ألطون في جبل قنديل شمالي العراق، عبر عملية مشتركة بين الجيش والاستخبارات التركيين، في 21 مارس/آذار الجاري.

وأوضحت المصادر أن الغارة أسفرت عن تحييد من يسمى بمسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم ميكائيل أوزدمير، ومن يسمى بالمتحدث باسم التنظيم أمر الله دورسون، ومن يسمى بمسؤول منطقة قنديل بالتنظيم علي أقطاش، ومسؤولين بارزين آخرين في التنظيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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