أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، في بيان مشترك أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية، رصدها 190 حالة وفاة بوباء الكوليرا و109 آلاف إصابة منذ مطلع 2019، مشيرة إلى ارتفاع "حادّ" في انتشار الوباء في اليمن.

وأوضح البيان المشترك أنه "بعد عامين من أكبر تَفَشٍّ للكوليرا والإسهال المائي الحادّ في العالم، يشهد اليمن مرة أخرى زيادة حادة في عدد الحالات التي يُبلَغ عنها، في حين يستمر عدد الوفيات في الارتفاع".

ووضح أنه أُبلغَ عن نحو 109 آلاف حالة إصابة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد في اليمن، منذ مطلع 2019 حتى 17 مارس/آذار الحالي، مع حدوث 190 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، وأن نحو ثلث ضحايا الحالات التي تمّ التبليغ عنها هم أطفال دون سن الخامسة.

ويشهد اليمن منذ عامين، أكبر حالة تَفَشٍّ للكوليرا، جرى خلالها الإبلاغ عن أكثر من مليون حالة إصابة بالمرض.

وقال البيان "تعمل فرقنا على الاستجابة للوضع في اليمن مع شبكة واسعة من الشركاء المحليين، واصلة الليل بالنهار لوقف المرض ومنع انتشاره".

ودعت المنظمتان إلى رفع جميع القيود المفروضة على العمليات الإنسانية الهادفة إلى الاستجابة لوقف انتشار المرض.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 4 سنوات حرباً بين القوات الموالية للحكومة وجماعة الحوثي في صراع خلّف أزمة إنسانية حادّة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".