سياسة
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ثاني أحزاب الائتلاف الرئاسي في الجزائر يتخلى عن بوتفليقة
قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري إنه يؤيد دعوة الجيش لاتخاذ إجراء دستوري وإعلان بوتفليقة غير لائق للمنصب. من جهته قال مصطفى بوشاشي أحد وجوه الحراك، إن الاحتجاجات ستستمر، ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.
ثاني أحزاب الائتلاف الرئاسي في الجزائر يتخلى عن بوتفليقة
قادة الاحتجاجات قالوا إن الخطة ليست كافية / Reuters
27 مارس 2019

أيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب الائتلاف الرئاسي بالجزائر، الأربعاء، دعوة الجيش لاتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، وهي خطة خروج منظم من المستبعد أن ترضي المحتجين الذين يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية برمتها، حسب وكالة رويترز.

لكن قادة الاحتجاجات التي بدأت قبل خمسة أسابيع، قالوا إن الخطة ليست كافية، فيما قال الاتحاد العام للعمال الجزائريين إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على الرحيل.

من جهته، قال مصطفى بوشاشي المحامي الجزائري وأحد وجوه الحراك، إن الاحتجاجات ستستمر، ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي.

وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور تعني أن "رموز النظام" ستشرف على الفترة الانتقالية، وتنظم الانتخابات الرئاسية.

وقال أحمد أويحيى زعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الأربعاء، إن بوتفليقة يجب أن يتنحى بموجب المادة 102 من الدستور، التي تحدد إجراءات استقالة الرئيس، أو إعلان أنه غير لائق للحكم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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