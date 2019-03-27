سياسة
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رئيس المجلس الأوروبي يدعو البرلمان للانفتاح على تأجيل "بريكست"
دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، البرلمان الأوروبي للانفتاح على تمديد تأجيل خروج المملكة من الاتحاد لفترة أطول.
رئيس المجلس الأوروبي يدعو البرلمان للانفتاح على تأجيل "بريكست"
رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يدعو البرلمان  الأوروبي للانفتاح على تأجيل "بريكست" / AP
27 مارس 2019

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الأربعاء، في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، البرلمان الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول.

وقال تاسك في تغريدته "مناشدةً للبرلمان الأوروبي، ينبغي لكم أن تكونوا منفتحين على تمديد لفترة أطول، إذا كانت بريطانيا ترغب في إعادة النظر بشأن استراتيجيتها".

وأضاف أن "المليون شخص الذين خرجوا في مسيرة رافضة لبريكست، والملايين الستة الذين وقّعوا على عريضة إلغائه، ربما لا يشعرون بأن البرلمان البريطاني يمثّلهم بشكل كافٍ، لكن يجب أن يشعروا أنكم تمثلونهم، لأنهم أوروبيون".

وجابت مسيرات من مئات الآلاف شوارع العاصمة البريطانية، السبت، مطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ووقع نحو 6 ملايين بريطاني على عريضة تطالب بإلغاء بريكست، بعد أسبوع من إطلاقها.

وكان البرلمان الأوروبي وافق بالأغلبية، الخميس، على تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا، من 29 مارس/آذار الجاري حتى 22 مايو/أيار المقبل، شريطة موافقة البرلمان البريطاني.

وفي حال لم يوافق البرلمان البريطاني، فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل/نيسان المقبل.

واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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