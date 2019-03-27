دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، الأربعاء، في تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، البرلمان الأوروبي للانفتاح على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول.

وقال تاسك في تغريدته "مناشدةً للبرلمان الأوروبي، ينبغي لكم أن تكونوا منفتحين على تمديد لفترة أطول، إذا كانت بريطانيا ترغب في إعادة النظر بشأن استراتيجيتها".

وأضاف أن "المليون شخص الذين خرجوا في مسيرة رافضة لبريكست، والملايين الستة الذين وقّعوا على عريضة إلغائه، ربما لا يشعرون بأن البرلمان البريطاني يمثّلهم بشكل كافٍ، لكن يجب أن يشعروا أنكم تمثلونهم، لأنهم أوروبيون".

وجابت مسيرات من مئات الآلاف شوارع العاصمة البريطانية، السبت، مطالبة بإجراء استفتاء جديد على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ووقع نحو 6 ملايين بريطاني على عريضة تطالب بإلغاء بريكست، بعد أسبوع من إطلاقها.

وكان البرلمان الأوروبي وافق بالأغلبية، الخميس، على تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا، من 29 مارس/آذار الجاري حتى 22 مايو/أيار المقبل، شريطة موافقة البرلمان البريطاني.

وفي حال لم يوافق البرلمان البريطاني، فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل/نيسان المقبل.

واتخذت لندن قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.