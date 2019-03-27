سياسة
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جيش الاحتلال يتأهب لـ"مليونية العودة" بحشد قواته على حدود غزة
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات عسكرية على حدود قطاع غزة، استعداداً لمسيرات ستخرج السبت، قرب حدود القطاع لإحياء الذكرى السنوية لمسيرات "العودة وكسر الحصار" و"يوم الأرض".
جيش الاحتلال يتأهب لـ"مليونية العودة" بحشد قواته على حدود غزة
الحشد العسكري يأتي استعداداً لمسيرات ينظمها فلسطينيون السبت القادم / Reuters
27 مارس 2019

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الثلاثاء، نشر قوات عسكرية على حدود قطاع غزة، استعداداً لمسيرات ينظمها فلسطينيون، السبت، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار"، و"يوم الأرض".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، عبر حسابه على تويتر، صوراً لحشود عسكرية كبيرة على حدود غزة تُظهِر جنوداً ودبابات.

وكتب أدرعي "صور الحشود العسكرية على الحدود الجنوبية، في إطار خطوات رفع حالة الجاهزية والاستعداد لمختلف السيناريوهات".

وأعلن الفلسطينيون في قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، عن مسيرات حاشدة ستخرج قرب الحدود، السبت، تحت اسم "مليونية العودة" ضمن فاعليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لمسيرات "العودة وكسر الحصار" و"يوم الأرض".

وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرّر في نهاية اجتماع أمني، الثلاثاء، دفع مزيد من القوات إلى حدود غزة.

وتشهد حدود غزة منذ شهور طويلة توتُّراً شديداً، إذ يشارك منذ نهاية مارس/آذار 2018، آلاف الفلسطينيين في مسيرات العودة، التي تُنظَّم قرب السياج الفاصل بين غزة وإسرائيل.

ويطالب المشاركون في المسيرات الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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