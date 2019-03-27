سياسة
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غارة جوية تركية على جبال قنديل تستهدف قادة بارزين في PKK الإرهابي
نفذ سلاح الجو التركي غارة جوية استهدفت قادة بارزين في تنظيم PKK الإرهابي في منطقة جبال قنديل شمالي العراق، كان بينهم مقربون من زعيم التنظيم الإرهابي جميل باييك.
غارة جوية تركية على جبال قنديل تستهدف قادة بارزين في PKK الإرهابي
القوات المسلحة التركية نشرت تسجيلاً للغارة الجوية على جبل قنديل / TRT Arabi
27 مارس 2019

أغارت مقاتلات تركية على مجموعة من إرهابيي تنظيم PKK، بينهم رضا آلطون أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم جميل باييك بشمال العراق.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، الأربعاء، أن العملية جرت بشكل مشترك بين الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين، في 21 آذار/ مارس الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة التركية على جبل قنديل أدت إلى إصابة الإرهابي رضا آلطون بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر أن الغارة أسفرت عن تحييد من يسمى بمسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم ميكائيل أوزدمير، ومن يسمى بالمتحدث باسم التنظيم أمر الله دورسون، ومن يسمى بمسؤول منطقة قنديل في التنظيم علي أقطاش، ومسؤولين بارزين آخرين في المنظمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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