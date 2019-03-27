أغارت مقاتلات تركية على مجموعة من إرهابيي تنظيم PKK، بينهم رضا آلطون أحد أقرب المقربين من زعيم التنظيم جميل باييك بشمال العراق.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، الأربعاء، أن العملية جرت بشكل مشترك بين الجيش وجهاز الاستخبارات التركيين، في 21 آذار/ مارس الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الغارة التركية على جبل قنديل أدت إلى إصابة الإرهابي رضا آلطون بجروح بليغة.

وأوضحت المصادر أن الغارة أسفرت عن تحييد من يسمى بمسؤول العلاقات الخارجية في التنظيم ميكائيل أوزدمير، ومن يسمى بالمتحدث باسم التنظيم أمر الله دورسون، ومن يسمى بمسؤول منطقة قنديل في التنظيم علي أقطاش، ومسؤولين بارزين آخرين في المنظمة.