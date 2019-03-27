سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطيناً ويعتقل 11 آخرين في الضفة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مسعف متطوع، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مخيم بالقرب من مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، فيما أعلن الاحتلال اعتقال 11 فلسطينياً خلال مداهمات ليلية.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطيناً ويعتقل 11 آخرين في الضفة
قوات الاحتلال تداهم بشكل شبه يومي المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية / Reuters
27 مارس 2019

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابّاً فلسطيناً يعمل مسعفاً متطوعاً، وأصابت آخرين خلال مداهمات في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 11 مواطناً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "مواطناً استُشهد متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم".

وفي وقت سابق قالت مصادر طبية فلسطينية، إنها نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين. وأضافت مصادر محلية أن أحد المصابين أصيب بعيار ناري في البطن.

بدورهم ذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت المخيم، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 11 فلسطينياً في مناطق متعددة في الضفة الغربية، خلال الليلة الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us