قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابّاً فلسطيناً يعمل مسعفاً متطوعاً، وأصابت آخرين خلال مداهمات في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 11 مواطناً.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن "مواطناً استُشهد متأثراً بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم".

وفي وقت سابق قالت مصادر طبية فلسطينية، إنها نقلت ثلاثة مصابين بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة للاجئين. وأضافت مصادر محلية أن أحد المصابين أصيب بعيار ناري في البطن.

بدورهم ذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت المخيم، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 11 فلسطينياً في مناطق متعددة في الضفة الغربية، خلال الليلة الماضية.