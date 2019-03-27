سياسة
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أنقذوا الأطفال: غارة جوية على مستشفى غرب اليمن تقتل أطفالاً
قالت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية إن سبعة أشخاص قتلوا في غارة جوية استهدفت مستشفى تدعمه في منطقة ريفية غربي اليمن، وكان بين القتلى أربعة أطفال.
أنقذوا الأطفال: غارة جوية على مستشفى غرب اليمن تقتل أطفالاً
التحالف العربي بقيادة السعودية يشن غارات على ما يقول إنها مواقع حوثية في العاصمة صنعاء وباقي المناطق / Reuters
27 مارس 2019

تعرض مستشفى في منطقة ريفية في شمال غربي اليمن لضربة جوية، يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين وفقاً لما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال".

وقالت منظمة الإغاثة الدولية التي تدعم المستشفى في بيان لها إن من بين القتلى أربعة أطفال فضلاً عن فقدان شخصين بالغين.

وأضافت المنظمة أن صاروخاً أصاب محطة وقود بالقرب من مدخل مستشفى كتاف الريفي الواقع على مبعدة نحو 100 كلم من مدينة صعدة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "الصاروخ سقط على بعد 50 متراً من المبنى الرئيسي للمستشفى."

وقالت المنظمة إن المستشفى كان قد فتح أبوابه قبل نصف ساعة من الضربة، وإن العديد من المرضى والطاقم الطبي كانوا يصلون إلى المستشفى في صباح يوم مزدحم. ومن بين القتلى عامل صحي وطفليه وحارس أمني، وفقا للمنظمة.

طالبت "أنقذوا الأطفال"، التي ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 37 طفلاً يمنيا قتلوا وأصيبوا شهرياً في غارات أجنبية خلال العام الماضي، بتحقيق عاجل في الهجوم.

من جانبها قالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيس التنفيذي لـ"أنقذوا الأطفال"، "نشعر بالصدمة والذعر من هذا الهجوم المروع".

وأضافت "أطفال أبرياء وعاملون طبيون فقدوا حياتهم خلال ما يبدو أنه هجوم عشوائي على مستشفى في منطقة مدنية مكتظة بالسكان. مثل هذه الهجمات تشكل خرقا للقانون الدولي".

وذكرت أن المستشفى واحد من عدة مستشفيات تحصل على دعم من المنظمة باليمن، "لكن مرة بعد أخرى نرى تجاهلاً تاماً من جانب جميع الأطراف المتحاربة في اليمن للقواعد الأساسية للحرب. يجب حماية الأطفال"

وبدأ الصراع في اليمن مع استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014، والذين أطاحوا بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويشن تحالف عسكري، تقوده السعودية ويدعم حكومة هادي المعترف بها دولياً، حرباً ضد الحوثيين منذ عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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