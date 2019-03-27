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رئيس الأركان الجزائري يدعو لإعلان "شغور" منصب الرئيس، وتركيا وروسيا تُسيِّران دوريات مشتركة في تل رفعت شمالي سوريا.

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الجيش الجزائري يدعو لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح في كلمة بثّها التليفزيون الحكومي "يجب تبنِّي حل يضمن الخروج من الأزمة، ويضمن احترام الدستور وتوافق الرؤى، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102". [TRT عربي]

وأضاف أن المادة تنصّ على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع". [رويترز]

قوات تركية وروسية تسيّر أول دورية مشتركة في تل رفعت السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تسيير قوات تركية وروسية أول دورية مستقلة ومنسقة في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية. وقال بيان للوزارة إن "القوات المسلحة التركية والروسية نفذت أول دورية منسقة مستقلة في إطار اتفاق سابق". [TRT عربي]

وأشارت إلى أن الهدف من الدورية هو ضمان وقف إطلاق النار في منطقة تل رفعت وتوفير الاستقرار، ومنع هجمات عناصر PKK/YPG الإرهابي التي تنطلق من البلدة. [الأناضول]