سياسة
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أردوغان: الانتخابات المقبلة ستُظهِر مجدداً قوة ديمقراطيتنا
أعلن الرئيس التركي أن الانتخابات المحلية المقبلة ستُظهر مجدداً قوة الديمقراطية التركية. وقال أردوغان "تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ اجتمعوا مع السيسي".
أردوغان: الانتخابات المقبلة ستُظهِر مجدداً قوة ديمقراطيتنا
أردوغان قال إن "الانتخابات المحلية المقبلة ستُظهر قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا" / AA
26 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن الانتخابات المحلية المقبلة ستُظهر مجدداً "قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا".

جاء ذلك في معرض حثه المواطنين على المشاركة في الانتخابات والتصويت لحزبه العدالة والتنمية الحاكم خلال تجمع جماهيري بولاية آدييامان جنوب شرقي البلاد.

وقال أردوغان "سنظهر مجدداً قوة الديمقراطية التركية للسياسيين المنافقين في أوروبا الذين اصطفوا في الطابور لمصافحة يد الانقلابيين في مصر يوم إعدامهم 9 شبان".

وأضاف "تذكروا ماذا فعلوا في مصر، لقد أعدموا 9 شبان، والإعدام محظور في دول الاتحاد الأوروبي، لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ إنهم اجتمعوا مع (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي".

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، الإعدام بحق 9 شباب معارضين صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، في صيف 2015.

وبعدها بأربعة أيام، عُقدت أول قمة عربية أوروبية، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وسط إدانات دولية واسعة النطاق لتنفيذ القاهرة إعدامات متتالية بحق معارضين، وغياب نصف قادة وزعماء الدول العربية، مقابل حضور أوروبي واسع.

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفّذت السلطات بمصر 42 حكماً بالإعدام دون إعلان مُسبَق للتنفيذ، أو إصدار السيسي أمراً بالعفو أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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