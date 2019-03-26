أعلن سفراء دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، رفض بلادهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بشأن اعترافه بـ"سيادة إسرائيل" على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال بيان مشترك لسفراء بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وهولندا والسويد وبريطانيا، إن "موقفنا من وضع مرتفعات الجولان معروف جيداً، ونود أن نوضح أن هذا الموقف لم يتغير".

وأضاف البيان "تماشياً مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، فإننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ونحن لا نعتبرها جزءاً من أراضي دولة إسرائيل".

وتابع البيان "القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، وأي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز على قواعد وميثاق الأمم المتحدة".

وحذّر البيان من العواقب التي قد تترتب على الاعتراف بالضم غير القانوني للجولان.

ووقّع ترمب، مساء الإثنين، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوماً رئاسياً يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة، وذلك في خطوة لاقت رفضاً دولياً واسعاً.