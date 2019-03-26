سياسة
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نائب الرئيس التركي: قرار واشنطن حول الجولان غير شرعي
أكد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الثلاثاء، أنه لا يمكن القبول باحتلال غير شرعي، في إشارة لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
نائب الرئيس التركي: قرار واشنطن حول الجولان غير شرعي
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قال إنه لا يمكن القبول أبداً بقرار يعترف باحتلال غير شرعي أصلاً / AA
26 مارس 2019

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن القرار الأمريكي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، غير شرعي.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية في ولاية يوزغات، الثلاثاء، شدد فيها على أن تركيا وقفت دائماً ضد سياسات الاحتلال والحرب وستواصل ذلك.

وأكد أوقطاي أنه "لا يمكن القبول أبداً بقرار يعترف باحتلال غير شرعي أصلاً، وهذا غير معقول".

وأردف "سنواصل الدفاع عن الحقوق في جميع المجالات لمواجهة عقلية الصراع والذين يقوضون السلام في الشرق الأوسط، ولا يمكننا تجاهل الآهات المرتفعة من مناطق المظلومين".

ومساء الإثنين، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوماً رئاسياً يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتل.

ولاقت الخطوة الأمريكية ردود فعل واسعة معارضة للاعتراف بشرعية احتلال الجولان.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست في عام 1981 قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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