قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإثنين، إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد الإرهاب بين يومي 18 و23 مارس/آذار الحالي.

وأضاف "نفذنا مع إيران عملية مشتركة ضد الإرهاب للمرة الأولى على حدود أربع ولايات شرقي بلادنا".

وذكر صويلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة TRT HABER أن فريقاً أمنياً مكوناً من 300 عنصر قام بتنفيذ هذه العملية بالجانب التركي، وتحديداً في ولايات هكاري، وإغدير، ووان، وآغري، مقابل فريق مماثل إيراني نفذ العملية بالجانب الإيراني في إطار العملية المشتركة

وقال "لقد تمكنا معاً من تنفيذ عملية أمنية مشتركة لطالما تحدثنا عن رغبتنا في تنفيذها".

ويوم 18 مارس/آذار الجاري، أعلن صويلو أن بلاده وإيران بدأتا تنفيذ عملية أمنية مشتركة ضد إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي على الحدود بين البلدين.