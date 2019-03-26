سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الداخلية التركي: عمليتنا المشتركة مع إيران ضد الإرهاب استمرت 6 أيام
أكد وزير الداخلية التركي أن بلاده نفذت عملية مشتركة ضد الإرهاب مع إيران على حدود أربع ولايات شرقي تركيا. وقال إن العملية نفذت لأوّل مرة واستمرت 6 أيام.
وزير الداخلية التركي: عمليتنا المشتركة مع إيران ضد الإرهاب استمرت 6 أيام
صويلو أشار إلى أن العملية نُفذت على حدود أربع ولايات شرقي تركيا / AA
26 مارس 2019

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الإثنين، إن تركيا وإيران نفذتا عملية مشتركة ضد الإرهاب بين يومي 18 و23 مارس/آذار الحالي.

وأضاف "نفذنا مع إيران عملية مشتركة ضد الإرهاب للمرة الأولى على حدود أربع ولايات شرقي بلادنا".

وذكر صويلو خلال مقابلة أجرتها معه قناة TRT HABER أن فريقاً أمنياً مكوناً من 300 عنصر قام بتنفيذ هذه العملية بالجانب التركي، وتحديداً في ولايات هكاري، وإغدير، ووان، وآغري، مقابل فريق مماثل إيراني نفذ العملية بالجانب الإيراني في إطار العملية المشتركة

وقال "لقد تمكنا معاً من تنفيذ عملية أمنية مشتركة لطالما تحدثنا عن رغبتنا في تنفيذها".

ويوم 18 مارس/آذار الجاري، أعلن صويلو أن بلاده وإيران بدأتا تنفيذ عملية أمنية مشتركة ضد إرهابيي تنظيم PKK الإرهابي على الحدود بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us