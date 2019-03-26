سياسة
2 دقيقة قراءة
قوات تركية وروسية تسيّر أول دورية مشتركة في منطقة تل رفعت السورية
قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات تركية وروسية مشتركة بدأت بدوريات منسقة، الثلاثاء، في تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية، لضمان وقف إطلاق النار في المنطقة وتوفير الاستقرار.
قوات تركية وروسية تسيّر أول دورية مشتركة في منطقة تل رفعت السورية
تركيا وروسيا نسقتا لتسيير دوريات مشتركة في تل رفعت شمالي سوريا
26 مارس 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تسيير قوات تركية وروسية أول دورية مستقلة ومنسقة في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، الثلاثاء، على حسابها في توتير، وأرفقت بها الصور، وقال بيان للوزارة إن "القوات المسلحة التركية والروسية نفذت أول دورية منسقة مستقلة في إطار اتفاق سابق".

وأشارت إلى أن الهدف من الدورية هو "ضمان وقف إطلاق النار في منطقة تل رفعت وتوفير الاستقرار، ومنع الهجمات على ساكنيها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدة أقطوب، أعلنت في 12 مارس/آذار الجاري، أن مباحثات تجري مع روسيا، لتسيير دوريات مشتركة، لمنع هجمات عناصر PKK/YPG الإرهابي، انطلاقاً من بلدة "تل رفعت" التي يحتلها بريف حلب شمالي سوريا.

ومن وقت لآخر، يشن مسلحو تنظيم PKK/YPG الإرهابي المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الطمأنينة فيها.

ومنذ 3 أعوام، يحتل PKK/YPG الإرهابي مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي إعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين، وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على النزوح، ويواصل بشكل متكرر محاولاته التسلُّل إلى عفرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us