أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تسيير قوات تركية وروسية أول دورية مستقلة ومنسقة في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة، الثلاثاء، على حسابها في توتير، وأرفقت بها الصور، وقال بيان للوزارة إن "القوات المسلحة التركية والروسية نفذت أول دورية منسقة مستقلة في إطار اتفاق سابق".

وأشارت إلى أن الهدف من الدورية هو "ضمان وقف إطلاق النار في منطقة تل رفعت وتوفير الاستقرار، ومنع الهجمات على ساكنيها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدة أقطوب، أعلنت في 12 مارس/آذار الجاري، أن مباحثات تجري مع روسيا، لتسيير دوريات مشتركة، لمنع هجمات عناصر PKK/YPG الإرهابي، انطلاقاً من بلدة "تل رفعت" التي يحتلها بريف حلب شمالي سوريا.

ومن وقت لآخر، يشن مسلحو تنظيم PKK/YPG الإرهابي المتمركزون في تل رفعت، هجمات على منطقة عفرين التي طهرها الجيش التركي بالتعاون مع الجيش السوري الحر، من إرهابيي التنظيم، في عملية غصن الزيتون، بغية تعكير أجواء الطمأنينة فيها.

ومنذ 3 أعوام، يحتل PKK/YPG الإرهابي مدينة تل رفعت الواقعة جنوبي إعزاز وجنوب شرقي منطقة عفرين، وأجبر التنظيم الإرهابي نحو 250 ألف مدني من أهالي المدينة على النزوح، ويواصل بشكل متكرر محاولاته التسلُّل إلى عفرين.