سياسة
1 دقيقة قراءة
الجمهوريون يعرقلون تحرُّك الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لنشر تحقيق مولر
استطاعت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي عرقلة تحركات للديمقراطيين كانت تهدف إلى حث وزارة العدل الأمريكية على نشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في انتخابات 2016.
الجمهوريون يعرقلون تحرُّك الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لنشر تحقيق مولر
ميتش مكونيل عرقل محاولات الديمقراطيين لحث وزارة العدل على نشر تقرير مولر / AP
26 مارس 2019

عرقل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل، الإثنين، محاولة ثانية من الديمقراطيين لتمرير إجراء يهدف إلى حث وزارة العدل على إتاحة تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 للرأي العام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صوّت مجلس النواب بالإجماع على نشر التقرير.

وأخطر وزير العدل وليام بار الكونغرس، الأحد، بأن مولر خلص إلى عدم وجود أسباب كافية للقول بأن الرئيس دونالد ترمب تواطأ مع روسيا بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات.

من جانبه، رحّب ترمب بنتائج تقرير مولر وقال على تويتر في أول تعليق له على المسألة "لا تواطؤ، ولا عرقلة للعدالة، وبراءة تامة وكاملة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us