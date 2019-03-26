عرقل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ميتش مكونيل، الإثنين، محاولة ثانية من الديمقراطيين لتمرير إجراء يهدف إلى حث وزارة العدل على إتاحة تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 للرأي العام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، صوّت مجلس النواب بالإجماع على نشر التقرير.

وأخطر وزير العدل وليام بار الكونغرس، الأحد، بأن مولر خلص إلى عدم وجود أسباب كافية للقول بأن الرئيس دونالد ترمب تواطأ مع روسيا بهدف التأثير على نتيجة الانتخابات.

من جانبه، رحّب ترمب بنتائج تقرير مولر وقال على تويتر في أول تعليق له على المسألة "لا تواطؤ، ولا عرقلة للعدالة، وبراءة تامة وكاملة".