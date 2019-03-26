سياسة
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احتراق مسجد بعد استمرار قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة
نشب حريق كبير في مسجد بعد قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقع المقاومة الفلسطينية القريبة منه. وتواصل المقاتلات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في أجواء غزة، بعد ليلة من الغارات الجوية طالت مقر إسماعيل هنية ومقر جهاز الأمن الداخلي.
احتراق مسجد بعد استمرار قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة
استهدف القصف الإسرائيلي موقعاً لكتائب عز الدين القسام، في بلدة بيت حانون شمالي القطاع / AA
26 مارس 2019

اندلع حريق كبير في مسجد شمالي قطاع غزة، فجر الثلاثاء، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد مواقع الفصائل الفلسطينية، قبل أن تتمكن أطقم الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده.

واستهدف القصف الإسرائيلي موقعاً لكتائب عز الدين القسام، في بلدة بيت حانون شمالي القطاع، وأدى إلى احتراق أجزاء كبيرة من مسجد عمر بن عبد العزيز المجاور للموقع، حسب وكالة الأناضول.

كما استهدفت الطائرات الحربية والآليات المدفعية الإسرائيلية، العديد من الأراضي الزراعية شمالي القطاع ووسطه وجنوبه. وتواصل المقاتلات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع التحليق بشكل مكثف في أجواء غزة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف خلال الساعات الأخيرة 15 هدفاً للمقاومة الفلسطينية في أنحاء القطاع. وزعم أن القصف يأتي رداً على إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكانت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية، في قطاع غزة، أعلنت مساء الإثنين، إطلاق "رشقات صاروخية" على بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع، رداً على الغارات التي تشنها إسرائيل.

وذكرت الغرفة المشتركة التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح، أنها أطلقت صواريخ على مستوطنتي سديروت ونتيفوت.

وأضافت في بيان "‏رداً على استهداف المقرات والمنشآت المدنية، نعلن استهداف مواقع للاحتلال، وإن زاد العدو زدنا".

يأتي ذلك، على الرغم من إعلان حركة حماس، في وقت سابق، نجاح وساطة مصرية في وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ومساء الإثنين، شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في أنحاء قطاع غزة، في إطار عملية الرد على صاروخ من القطاع، صباح الإثنين، سقط شمالي مدينة تل أبيب.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، أن 7 فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة جراء الغارات الإسرائيلية.

ومن المواقع التي دمرها الجيش الإسرائيلي، مقر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مبنى يقع في حي الرمال، غربي مدينة غزة، قيل إنه لجهاز الأمن الداخلي، التابع لوزارة الداخلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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