سياسة
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البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك
وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على صرف مليار دولار من خزينة البنتاغون لتمويل بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، ويُتوقع أن يتسبب هذا القرار في هجوم عليه من أعضاء الكونغرس.
البنتاغون يوافق على صرف مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك
بناء جدار حدودي مع المكسيك يُعد من أبرز وعود ترمب الانتخابية / AFP
26 مارس 2019

وافق وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان على صرف مليار دولار من ميزانية البنتاغون، لتمويل الجدار الحدودي الذي يسعى الرئيس دونالد ترمب لبنائه على الحدود مع المكسيك.

وأوضح البنتاغون في بيان، أن شاناهان "أذن لقيادة القوات البرية بالبدء في تخطيط ما تصل قيمته إلى مليار دولار وتنفيذه لدعم وزارة الأمن الداخلي".

وأضاف البيان أن وزارة الأمن الداخلي طلبت من البنتاغون بناء سياج بطول 92 كيلومتراً وارتفاع 5.5 متر، وبناء طرق وتحسينها وإنارتها في منطقه إل باسو بولاية تكساس الجنوبية.

ويأتي قرار البنتاغون عقب رفض الكونغرس طلب ترمب تمويلاً بقيمة 5.7 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي، والاكتفاء بتخصيص 1.375 مليار دولار فقط.

ودفعت تلك الخطوة ترمب للالتفاف على إرادة الكونغرس، وإعلان حالة طوارئ في خطوة استثنائية عارضها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، ليستفيد منها في الحصول على 8.1 مليار دولار لتشييد الجدار الحدودي، وهو أكثر مما كان يطلبه في البداية.

ومن المتوقع أن يتسبب هذا القرار في توجيه انتقادات حادة إلى شاناهان خلال دفاعه في الكونغرس عن موازنة وزارته، الثلاثاء.

ويُعد الجدار من أبرز وعود ترمب الانتخابية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفُّق اللاجئين من المكسيك ودول أمريكا اللاتينية الأخرى، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.

وشهدت البلاد، نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها استمر 35 يوماً جرّاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترمب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين لذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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