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غزة تنام على وقع التصعيد والمقاومة تعلن التزامها بالتهدئة ما التزم بها الاحتلال، وترمب يوقع رسمياً إعلان الاعتراف بضم الجولان المحتل لإسرائيل.

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غزة تنام على وقع التصعيد رغم حديث عن تهدئة بجهود مصرية

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، عن استجابتها للوساطة المصرية لوقف إطلاق النار ما التزم بها الجانب الإسرائيلي، لكن وعلى الرغم من ذلك أشار مراسل TRT عربي في غزة إلى أن القصف الإسرائيلي ما زال مستمراً. [TRT عربي]

وقالت الغرفة المشتركة التي تضم الأذرع العسكرية للفصائل، في بيان "نعلن التزامنا بالتهدئة ما التزم بها الاحتلال وسنبقى الدرع الحامي لشعبنا". [الأناضول]

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة، قال إنها رد على صاروخ من القطاع، صباح الإثنين، سقط شمالي مدينة تل أبيب، ومن المواقع التي دمرها الجيش الإسرائيلي، مقر رئيس المكتب السياسي، لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة. [TRT عربي]

ترمب يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، على إعلان الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل رسمياً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وشدد ترمب على أن "أي اتفاق محتمل بخصوص الشرق الأوسط يجب أن يشمل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". [TRT عربي]

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإعلان ترمب واصفاً إياه بالتاريخي، وأشار نتنياهو إلى أن "ترمب نفذ كل تعهداته بفرض عقوبات صارمة على إيران وبالاعتراف بالقدس عاصمة لنا وبسيادتنا على الجولان". [رويترز]