سياسة
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طائرات إسرائيلية تقصف مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة
قال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية قصفت مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في غزة. ويواصل الاحتلال قصف أهداف في غزة بذريعة الرد على إطلاق صاروخ تجاه منطقة شمال تل أبيب.
طائرات إسرائيلية تقصف مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة
شهود عيان قالوا إن القصف أدى إلى تدمير مكتب هنية بالكامل  / AFP
25 مارس 2019

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، مقر رئيس المكتب السياسي، لحركة حماس، إسماعيل هنية، غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن الطائرات قصفت مقر هنية، بحي الرمال، غربي غزة، بصاروخ، ما أدى لتدميره بشكل كامل.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الاثنين شن غارات على قطاع غزة، بذريعة الرد على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمالي مدينة تل أبيب.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان "أغارت مقاتلات حربية على ديوان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التي تقع في حي الرمال بغزة".

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي "بدأ الجيش بشن غارات على أهداف تابعة لمنظمة حماس في أرجاء قطاع غزة".

ومن المواقع التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مبنى يقع في حي الرمال، غربي مدينة غزة، قال إنه لجهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، كما قصفت الطائرات مقر شركة الملتزم للتأمين والاستثمار، وسط مدينة غزة.

وتقول إسرائيل إن هذه الغارات تأتي رداً على إطلاق صاروخ من قطاع غزة على وسط إسرائيل، فجر الاثنين، أدى إلى جرح 7 إسرائيليين، بينهم إصابتان بحالة متوسطة.

وحذر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بغزة، في بيان سابق له، إسرائيل من "تجاوز الخطوط الحمراء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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