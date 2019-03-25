في مشهد أصبح معتاداً منذ توليه الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأكيده سياسته الداعمة بشكل مطلق لإسرائيل والتي بدأت بإعلان القدس عاصمة لها، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، على إعلان الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل رسمياً خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الإعلان الذي كان متوقعاً في الآونة الأخيرة، بخاصة في ظل صدور بعض الإشارات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، يأتي على شاكلة إعلان نقل ترمب سفارة بلاده إلى القدس، في ظل رفض وتنديد دولي وترحيب إسرائيلي يتيم.

تركيا أول الرافضين

بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة رفضه لاعتراف ترمب بالجولان المحتل أرضاً إسرائيلية، منذ أيام عندما قال إنه سيقود حملة دولية للوقوف أمام ذلك.

من جانبه، عقّب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على قرار ترمب، بالقول إن تركيا ضد قرار الاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقال تشاووش أوغلو إن "تركيا ستتخذ باللازم في المحافل كافة بما فيها الأمم المتحدة، ضد قرار ترمب المتعلق بالجولان، وستعمل مع المجتمع الدولي لأننا لا ندعم ولا نقبل الخطوات أحادية الجانب".

وشدد على أن "كل ما يفعله ترمب من أجل هذا المستبد الذي يُغير على غزة (نتنياهو) غير مُجدٍ، لذلك فإن جهود الولايات المتحدة لا طائل منها".

في ذات سياق الرفض التركي، قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك، الإثنين، إن "مرتفعات الجولان أرض سورية وملك لشعبها، وليست إسرائيلية".

وأضاف تشليك أن "أنقرة ستقف ضد هذا القرار حتى النهاية وستبذل ما في وسعها من أجل الحيلولة دون الاعتراف بالقرار الأمريكي حول الجولان".

العرب يرفضون

استنكرت الجامعة العربية بأشد العبارات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبار مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزءاً من إسرائيل، مؤكدة على أنه "باطل شكلاً وموضوعاً".

وقالت الجامعة العربية، في بيان، إن قرار ترمب "يعكس حالة من الخروج على القانون الدولي روحاً ونصاً تخصم من مكانة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، بل وفي العالم".

وأضافت أن "هذا الإعلان الأمريكي لا يغير من وضعية الجولان القانونية شيئاً" مشددة على أن "الجولان أرضٌ سورية محتلة، ولا تعترف بسيادة إسرائيل عليها أية دولة".

وأكدت أنها "تقف بقوة وراء الحق السوري في أرضه المحتلة، وهو موقفٌ يحظى بإجماع عربي واضح وكامل، وستعكسه القرارات الصادرة عن القمة المُرتقَبة في تونس مطلع الأسبوع المقبل".

وأشارت إلى أن "شرعنة الاحتلال منحى جديد في السياسة الأمريكية، يُمثّل ردة كبيرة في الموقف الأمريكي الذي صار يتماهى بصورة كاملة مع المواقف والرغبات الإسرائيلية".

ولفتت إلى أن "العرب يرفضون هذا النهج، وإذا كان الاحتلال جريمة كبرى، فإن شرعنته وتقنينه خطيئة لا تقل خطورة، فالقوة لا تنشئ حقوقاً ولا ترتب مزايا، والقانون الدولي لا تصنعه دولة واحدة مهما كانت مكانتها".

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، إن قرار ترمب بشأن الجولان لن يؤثر إلا على عزلة أمريكا، مشدداً على أن "مرور السنوات لن يغير شيئاً من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة".

وكانت خارجية النظام السوري أعربت في وقت سابق عن رفضها لقرار الرئيس الأمريكي، اعتبار مرتفعات الجولان السورية المحتلة جزءاً من إسرائيل، مشددة على أن "الجولان كان وسيبقى سورياً".

بدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي "موقفنا ثابت في رفض ضم إسرائيل الجولان المحتل وأي قرار سيزيد التوتر في المنطقة".

أوروبا لا تعترف

في ذات سياق الرفض، أعلن الاتحاد الأوروبي عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان.

وأوضح البيان أن "موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير، حيث لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ 1967 بما فيها مرتفعات الجولان".

المنظمات الحقوقية تندد

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، إنّ إنكار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية يعد "انتهاكاً للقوانين الدولية".

وأضافت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن قرار إدارة ترمب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان " يُظهر عدم احترامها للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ونقل البيان عن إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش قوله، إنّ ترمب "يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل".

وحذرت المنظمة من أن القرار "يشجع دولاً أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".