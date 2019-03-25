قال نيكولاي ملادينوف، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الإثنين، إن الأمم المتحدة تبذل جهوداً مع مصر وجميع الأطراف، لاحتواء الوضع في قطاع غزة، في أعقاب حادثة إطلاق صاروخ من غزة على منطقة شمال مدينة تل أبيب.

ووصف ملادينوف حادث إطلاق الصاروخ من غزة بأنه "خطير للغاية"، مؤكداً أن الوضع ما زال "متوتراً جداً".

وقال إن "إطلاق صاروخ من غزة اليوم في اتجاه إسرائيل، والذي أصاب منزلاً شمال تل أبيب وأدى إلى إصابة سبعة أشخاص، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الإثنين أن صاروخاً واحداً أُطلق من قطاع غزة على منطقة تقع شمال مدينة تل أبيب، أهم المدن الإسرائيلية، وأصاب منزلاً، ما أدى إلى وقوع 7 إصابات.

في المقابل، نفى مسؤول في حركة حماس اتهام إسرائيل بأن الحركة تقف وراء إطلاق الصاروخ، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لا أحد من حركات المقاومة، بما في ذلك حماس، مهتم بإطلاق صواريخ من قطاع غزة في اتجاه العدو".

واستدعى الجيش الإسرائيلي لواءين عسكرييْن على أعقاب الحادثة، فيما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي برد قوي على قطاع غزة.