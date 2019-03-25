سياسة
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الأمم المتحدة: 10 أطفال لقوا مصرعهم جراء ضربة جوية أمريكية في أفغانستان
أصدرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، الإثنين، بياناً يؤكد مقتل 10 أطفال، بالإضافة إلى مدنيين آخرين، جراء ضربة جوية نفّذها سلاح الجو الأمريكي في إطار المعارك المحتدمة بين حركة طالبان من جهة والقوات الأفغانية والأمريكية من جهة أخرى.
الأمم المتحدة: 10 أطفال لقوا مصرعهم جراء ضربة جوية أمريكية في أفغانستان
الأمم المتحدة تقول إن 10 أطفال لقوا مصرعهم جراء ضربة جوية أمريكية في أفغانستان / AP
25 مارس 2019

قالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن عشرة أطفال من أسرة واحدة قتلوا في ضربة جوية أمريكية في أفغانستان إضافة إلى ثلاثة مدنيين آخرين.

ونفّذت الولايات المتحدة الضربة الجوية في وقت مبكر، السبت، في إطار معركة بين حركة طالبان والقوات الأفغانية والأمريكية دامت لنحو 30 ساعة في إقليم قندوز شمالي البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في معلومات أولية عن الواقعة إن الأطفال وأسرهم نزحوا بسبب القتال في مناطق أخرى من البلاد، وأضافت البعثة في بيان أنها تتحقق من أن كل المدنيين الذين سقطوا وعددهم 13 لقوا حتفهم وقت الضربة الجوية.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو في أفغانستان ديبرا ريتشاردسون، الأحد، إن القوات الأمريكية نفّذت ضربة جوية، مشيرة إلى أن المهمة تحاول تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، فيما تختبئ عناصر طالبان عمداً بينهم.

وذكرت الأمم المتحدة، في تقرير نُشر في فبراير/شباط، أن عدداً قياسياً من المدنيين الأفغان قتلوا العام الماضي مع تزايد الضربات الجوية والتفجيرات الانتحارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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