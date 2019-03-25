سياسة
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تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات في تايلند وحزب معارض يدّعي الفوز
قال حزب فيو تاي التايلندي، الذي أطاح انقلاب عسكري بحكومته عام 2014، إنه فاز بمعظم المقاعد الانتخابية في الانتخابات الأخيرة وسيسعى لتشكيل حكومة ائتلافية، على الرغم من أن النتائج الأولية تُظهر أن حزباً قريباً من الجيش هو الذي فاز بالانتخابات.
تأجيل الإعلان عن نتائج الانتخابات في تايلند وحزب معارض يدّعي الفوز
النتائج غير الرسمية تُبيّن أن حزب بالانغ براشارات المدعوم من الجيش فاز في الانتخابات البرلمانية في تايلند / AP
25 مارس 2019

قال حزب تايلاندي معارض للمجلس العسكري الحاكم في تايلاند، الإثنين، إنه سيسعى لتشكيل حكومة على الرغم من خسارته التصويت الشعبي لصالح حزب مدعوم من الجيش، في أول انتخابات منذ انقلاب عام 2014.

وقال سودارات كيورافا، زعيم حزب فيو تاي، الذي أطاح الانقلاب بحكومته، إنه فاز بمعظم المقاعد الانتخابية في انتخابات الأحد وسيحاول تشكيل حكومة مع أحزاب قريبة فكرياً.

ويواجه الحزب معركة شرسة نظراً إلى أن اختيار رئيس الوزراء المقبل سيحدده مجلس النواب المؤلف من 500 عضو ومجلس الشيوخ الذي عيّنه المجلس العسكري ويضم 250 عضواً.

وتُظهر النتائج غير الرسمية أن حزب بالانغ براشارات المدعوم من الجيش فاز في التصويت الشعبي.

وكانت هذه الانتخابات بمثابة الفصل الأخير في صراع استمر قرابة عقدين بين القوى المحافظة، ومن بينها الآلة السياسية لتاكسين شيناواترا، رجل الأعمال الذي قلب السياسة التايلاندية المقيدة بالتقاليد من خلال ثورة سياسية شعبية.

وأطيح بتاكسين من منصبه كرئيس للوزراء في انقلاب عسكري عام 2006 ويعيش الآن في المنفى خارج البلاد لتجنب عقوبة السجن

ويأمل رئيس المجلس العسكري ورئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي قاد الجيش في انقلاب 2014، في إحكام قبضته على السلطة بعد تشكيل نظام سياسي جديد يهدف إلى الحد من نفوذ الأحزاب السياسية الكبيرة غير المتحالفة، بالانغ براشارات والجيش.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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