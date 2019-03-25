سياسة
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البنك المركزي التركي: ندعم الاستقرار المالي عبر أدوات السياسة النقدية
أوضح البنك المركزي التركي في بيان، أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي، ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به.
البنك المركزي التركي: ندعم الاستقرار المالي عبر أدوات السياسة النقدية
ذكر بيان البنك المركزي التركي أنه يراقب عن كثب التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية / AA
25 مارس 2019

أكد البنك المركزي التركي، الإثنين، استمراره في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية وإدارة السيولة لدعم الاستقرار المالي في البلاد.

وأوضح المركزي في بيان، أن التقلبات التي تطرأ على الاحتياطي، ناجمة عن العمليات المعتادة والدورية، وأنه لا يوجد موقف لا يمكن التنبؤ به.

وأضاف البيان أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لتركيا، تشير إلى استمرار عملية التوازن مع تأثير خطوات السياسة المنسقة.

ولفت إلى أن البيانات الرائدة تظهر انتعاشاً معتدلاً في الطلب المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأكد البيان أن عملية الاستقرار الاقتصادي للسياسة النقدية تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن البنك المركزي يواصل سياسته المتمثلة في تعزيز احتياطياته.

وذكر البيان أن المركزي التركي يراقب عن كثب التقلبات الملحوظة في الأسواق المالية والتذبذبات في أسعار الصرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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