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تحالف الشعب يستعرض خططه لمستقبل مدينة إسطنبول وسط حشد كبير، والسلطة الفلسطينية ترفض إجراءات نقل سفارتي رومانيا والهندوراس إلى القدس.

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تحالف الشعب ينظم أكبر حشد له في إسطنبول

شارك نحو مليون و600 ألف شخص، الأحد، في التجمع الانتخابي الأكبر لتحالف الشعب، وهو تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، المنعقد في ميدان يني قابي بمدينة إسطنبول،واستعرض قيادات التحالف خلال التجمع أهم الخطط التي أُعدت ضمن البرنامج الانتخابي، والتي ستخدم مدينة إسطنبول وسكانها. [TRT عربي]

وعقب الاجتماع قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسطنبول هي حلم الصحابي أبي أيوب الأنصاري ووصية السلطان محمد الفاتح وخدمتها شرف عظيم لحزب "العدالة والتنمية"، مضيفاً أن حزب العدالة والتنمية "جعل إسطنبول نجماً ساطعاً وواحدة من أهم المدن الرئيسية في العالم بعد أن بقيت مُهملة لأعوام طويلة". [الأناضول]

السلطة الفلسطينة ترفض نقل الدول سفاراتها إلى القدس

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رومانيا وهندوراس بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وقال إن نقل السفارتين هو تكريس للغة الغاب. [TRT عربي]

وكانت رئيسة الحكومة الرومانية، فيوريكا دانسيلا أشارت في كلمة ألقتها في مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، إيباك، في واشنطن، وهي أقوى جمعية لوبي يهودية في الولايات المتحدة، إلى أن الحكومة الرومانية أطلقت عملية تقييم إمكانية نقل السفارة إلى القدس، فيما ذكر رئيس هندوراس، خوان أورلندو هيرنانديز، خلال الفعالية نفسها، أن بلاده "ستفتتح فوراً" بعثتها الدبلوماسية الرسمية في القدس كي "تمتد" سفارتها بذلك إلى "العاصمة الإسرائيلية". [روسيا اليوم]