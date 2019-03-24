حققت شركة Alictus التركية لتطوير الألعاب الإلكترونية شهرة عالمية واسعة بحزمة ألعابها التي أطلقتها تحت اسم Clown Games، لتصل إلى أكثر من 40 مليون مستخدم خلال فترة قصيرة.

وقال أمره طاش الشريك المؤسس لـAlictus، إن الشركة بدأت العمل في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية منذ عام 2013، ونالت عدة جوائز محلية وأجنبية.

وأضاف أن الشركة عملت على تطوير أكثر من 20 لعبة عام 2016، لافتاً إلى أن تلك الألعاب حازت على إعجاب ملايين المستخدمين في العالم ليصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 40 مليون.

وأشار إلى أن ألعاب الشركة تناسب المستخدمين من سن 13 عاماً إلى 65 عاماً، وتحتل في الآونة الأخيرة المراكز العشرة الأولى من فئاتها في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا.

وأكد طاش أن الشركة لديها القدرة على تطوير ألعاب خلال فترة قياسية تتراوح بين 3 و6 أسابيع، وذلك بفضل بنيتها التحتية القوية وقدراتها الكبيرة.

ولفت إلى أن Alictus أصبحت شركة ذات شعبية عالمية من خلال فريقها المكون من 13 شخصاً، مشيراً إلى أنها بدأت في استخدام الإعلانات في الأشهر الثلاث الأخيرة من أجل تحسين وصولها لأوسع نطاق.

وتحتل تركيا المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع الألعاب الإلكترونية، والمرتبة السادسة عشر عالمياً، حيث يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في العالم 110 مليارات دولار.

ويقدر النمو السنوي لقطاع الألعاب الإلكترونية في تركيا 7 في المئة، حيث يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في تركيا مليار دولار، ومن ضمنها 200 مليون دولار تأتي من الألعاب على الهواتف الذكية.