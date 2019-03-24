سياسة
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عريقات: نقل سفارتي رومانيا وهندوراس إلى القدس خطوة لتكريس لغة الغاب
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رومانيا وهندوراس بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وقال إن نقل السفارتين هو تكريس للغة الغاب.
عريقات: نقل سفارتي رومانيا وهندوراس إلى القدس خطوة لتكريس لغة الغاب
عريقات دعا الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسته الثابتة وتخالفها / AFP
24 مارس 2019

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأحد، رومانيا وهندوراس بالتراجع عن نيتهما نقل سفارتيهما من تل أبيب، إلى القدس المحتلة، والانحياز للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال عريقات في بيانصحفي "هذه خطوات أحادية وغير قانونية، تساهم بإشعال المنطقة إرضاءً لإدارة ترمب وللشعبوية واليمينة الصاعدة في العالم، وتشجع اليمين الإسرائيلي المتطرف على مواصلة خروقاته المنافية للقانون والشرعية الدولية".

وأكد أن هذه الخطوات تعد استكمالاً لسلسة فرض الحلول والإملاءات على الشعب الفلسطيني، وتكريس للغة الغاب والتطرف على حساب سيادة القانون، "وستعمل على القضاء على ما تبقى من فرص للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وشدد على أن هذه الدول تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية وبقراراتها المنافية للقانون الدولي، "وقد آن الأوان لتصويبها والعودة إلى النظام والشرعية الدولية".

ودعا عريقات، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الدول التي تخرج عن سياسته الثابتة وتخالفها، مؤكداً أن دولة فلسطين ستثير هذه القضية أمام جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعاً مشتركاً في البرازيل، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو، بحث خلاله نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

من جهتها، وعدت رئيسة حكومة رومانيا خلال زيارة لها الى الولايات المتحدة، بنقل مقر سفارة بلادها في اسرائيل من تل أبيب الى القدس، الأمر الذي يتعارض مع سياسة الاتحاد الاوروبي ويعارضه الرئيس الروماني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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