سياسة
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الخارجية الإسرائيلية: ترمب يعترف الإثنين بسيادة إسرائيل على الجولان
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب اليوم قوية أكثر من أي وقت مضى، وأشار إلى أن ترمب سيوقع مرسوم اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري يوم الإثنين.
الخارجية الإسرائيلية: ترمب يعترف الإثنين بسيادة إسرائيل على الجولان
ترمب سيوقع المرسوم بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
24 مارس 2019

قال يسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيوقع يوم الإثنين على مرسوم اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان.

وأضاف في تغريدة على تويتر "الرئيس ترمب سيوقع على الاعتراف بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. العلاقات بين تل أبيب وواشنطن اليوم قوية أكثر من أي وقت مضى".

وتأتي هذه التصريحات، بعد أيام من نشر ترمب لتغريدة أثارت جدلاً واسعاً، قال فيها "حان الوقت بعد 52 عاماً، لتعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

وأثارت تغريدة ترمب جدلاً واسعاً، وقوبلت برفض كبير من قبل الدول الأوروبية، وتركيا، والفصائل الفلسطينية والدول العربية.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، "لن نسمح إطلاقاً بشرعنة احتلال مرتفعات الجولان. تصريحات ترمب حول مرتفعات الجولان تجر المنطقة إلى حافة أزمة جديدة".

مصدر:TRT عربي
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