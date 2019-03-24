سياسة
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آلاف يشاركون في تجمُّع حاشد لـ"تحالف الشعب" في إسطنبول بمشاركة أردوغان
تَجمَّع آلاف المواطنين الأتراك في ميدان وسط إسطنبول، الأحد، للمشاركة في التظاهرة الانتخابية لـ"تحالف الشعب" المكوَّن من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية. ومن المنتظر أن يُلقي الرئيس التركي، وزعيم الحركة القومية، خطابين في هذه التظاهرة.
آلاف يشاركون في تجمُّع حاشد لـ"تحالف الشعب" في إسطنبول بمشاركة أردوغان
سيُلقِي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم الحركة القومية دولت باهتشلي، خطابين في هذه التظاهرة الانتخابية / Reuters
24 مارس 2019

يواصل آلاف في مدينة إسطنبول، التدفق إلى ميدان يني قابي الساحلي، لحضور التظاهرة الانتخابية لـ"تحالف الشعب" المكوَّن من حزبَي العدالة والتنمية والحركة القومية.

وسيُلقِي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزعيم الحركة القومية دولت باهتشلي، خطابين في هذه التظاهرة الانتخابية.

وبَنَت الكوادر المشرفة على تنظيم التظاهرة الانتخابية، منصة ضخمة في الميدان، مزوّدة بـ18 نظاماً صوتياً و12 شاشة عملاقة.

وسيُشرِف على حماية أمن المواطنين خلال التظاهرة 5 آلاف شرطي، إذ يتوافد المشاركون إلى الميدان من 4 مداخل.

كذلك عُلّقَت صور باني تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم الحركة القومية، على مواضع عديدة في الميدان.

وستشهد تركيا في نهاية مارس/آذار الجاري، انتخابات الإدارات المحلية، وتواصل الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق حملاتها الانتخابية في الولايات والمدن التركية كافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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