سياسة
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نيوزيلندا تقيم الأسبوع المقبل مراسم إحياء لذكرى ضحايا مجزرة كرايستشيرش
أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن بلادها ستقيم يوم 29 مارس/آذار المقبل مراسم تكريم لذكرى ضحايا الاعتداء الإرهاربي الذي نفذه متطرف أسترالي على مسجدين خلال صلاة الجمعة.
نيوزيلندا تقيم الأسبوع المقبل مراسم إحياء لذكرى ضحايا مجزرة كرايستشيرش
ستجري المراسم في متنزه هاغلي القريب من مسجد النور، أول المسجدين المستهدفين / Reuters
24 مارس 2019

أعلنت نيوزيلندا أنها ستقيم في يوم 29 مارس/آذار المقبل مراسم تكريم لذكرى ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي نفّذه متطرف أسترالي على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، وفقاً لما أعلنته الحكومة النيوزيلندية الأحد.

وستُقام المراسم في كرايستشيرش، كبرى مدن الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، حيث ارتكب المهاجم العنصري مجزرة في 15 مارس/آذار في مسجدين خلال صلاة الجمعة، راح ضحيتها 50 شخصاً وأصيب 50 آخرون.

وستجري المراسم في متنزَّه هاغلي القريب من مسجد النور، أول المسجدين المستهدفين.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في بيان، أن "مراسم الذكرى الوطنية ستكون مناسبة لجميع سكان منطقة كرايستشيرش والنيوزيلنديين وسكان العالم بأسره، للتجمُّع والوقوف صفّاً واحداً تكريماً لضحايا الهجوم الإرهابي".

وتابعت "خلال الأسبوع الذي مضى منذ الهجوم الإرهابي غير المسبوق، عرفت نيوزيلندا موجة من الألم والمحبة. هذه المراسم ستكون مناسبة جديدة لإظهار تعاطف النيوزيلنديين وتنوعهم وانفتاحهم، والقول إننا نحمي هذه القيم".

وأثارت المجزرة صدمة في هذا البلد المعروف بهدوئه، وما زاد وطأة الاعتداء أن المهاجم الإرهابي صوَّره وبثَّه مباشرةً على الإنترنت.

ووقفت السلطات النيوزيلندية الأسترالي برينتون تارنت (28 عاماً) بعد دقائق من تنفيذه الاعتداء، ووجَّهَت إليه تهمة القتل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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