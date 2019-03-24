قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يعتزم الإعلان عن التغييرات التي سيجريها في تشكيلته الوزارية خلال فترة قريبة.

وأوضح مادورو في خطاب أمام حشد من أنصاره، أنه طلب قبل عدة أيام من الوزراء الحاليين كافةً تقديم استقالاتهم في أسرع وقت ممكن.

وشكر مادورو الوزراء الحاليين، موضحاً أنّه سيعلن عن القائمة الوزارية الجديدة خلال فترة قريبة جداً.

وجدد الرئيس الفنزويلي تأكيده أن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، يعتبر "محاولة انقلابية من الرئيس الأمريكي وأعوانه" في الداخل الفنزويلي.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتراً، إثر إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو "أحقيته" بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بغوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا الجنوبية وأوروبا.

فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.