قال وزير الداخلية الفرنسي إن مزيداً من محتجي السترات الصفراء شاركوا في مظاهرات السبت، في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، واعتقل أكثر من 200 منهم.

وأضاف كريستوف كاستانير لصحفيين، السبت، أن تعزيز الأمن مكّن الشرطة من منع تجدّد أعمال الشغب، بعد أسبوع من إضرام المتظاهرين النار، ونهبهم متاجر فاخرة في طريق شانزيليزيه الشهير بباريس.

وذكر الوزير الفرنسي أن من بين 233 معتقلاً، جاء بعضهم إلى باريس مسلحين بعصي، ومقاليع، وغيرها من الأدوات التي يمكن استخدامها كأسلحة.

وقدّر كاستانير أن 40500 شخص شاركوا في احتجاجات السبت في أنحاء البلاد، مقارنة بنحو 14500 الأسبوع الماضي، وقال كاستانير "ما زلنا متيقظين للأسابيع المقبلة".

وكانت احتجاجات هذا السبت أقلّ اتساعاً في العاصمة باريس، إذ شارك فيها نحو 5000، مقارنة بـ10آلاف السبت الماضي.

وشهدت المشاركة تفاعلاً كبيراً في بداية الحراك الذي دخل شهره الرابع احتجاجاً على أزمات اقتصادية.