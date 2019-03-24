سياسة
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وزير الداخلية الفرنسي: 40 ألفاً من السترات الصفراء شاركوا في تظاهرات أخيرة
قدّر وزير الداخلية الفرنسي عدد المشاركين في مظاهرات السترات الصفراء، السبت، بنحو 40 ألفاً في عموم البلاد، وقال إن نحو 200 منهم اعتُقلوا لحملهم عصيّاً ومقاليع وأدوات يمكن استخدامها كأسلحة.
وزير الداخلية الفرنسي: 40 ألفاً من السترات الصفراء شاركوا في تظاهرات أخيرة
قدر وزير الداخلية الفرنسي أن 40500 شخص شاركوا في احتجاجات السبت في أنحاء البلاد / Reuters
24 مارس 2019

قال وزير الداخلية الفرنسي إن مزيداً من محتجي السترات الصفراء شاركوا في مظاهرات السبت، في أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، واعتقل أكثر من 200 منهم.

وأضاف كريستوف كاستانير لصحفيين، السبت، أن تعزيز الأمن مكّن الشرطة من منع تجدّد أعمال الشغب، بعد أسبوع من إضرام المتظاهرين النار، ونهبهم متاجر فاخرة في طريق شانزيليزيه الشهير بباريس.

وذكر الوزير الفرنسي أن من بين 233 معتقلاً، جاء بعضهم إلى باريس مسلحين بعصي، ومقاليع، وغيرها من الأدوات التي يمكن استخدامها كأسلحة.

وقدّر كاستانير أن 40500 شخص شاركوا في احتجاجات السبت في أنحاء البلاد، مقارنة بنحو 14500 الأسبوع الماضي، وقال كاستانير "ما زلنا متيقظين للأسابيع المقبلة".

وكانت احتجاجات هذا السبت أقلّ اتساعاً في العاصمة باريس، إذ شارك فيها نحو 5000، مقارنة بـ10آلاف السبت الماضي.

وشهدت المشاركة تفاعلاً كبيراً في بداية الحراك الذي دخل شهره الرابع احتجاجاً على أزمات اقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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