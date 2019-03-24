سياسة
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القاهرة تستضيف قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق
يُرتقب أن تبدأ، الأحد، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري والملك الأردني ورئيس الوزراء العراقي. وسبق القمة اجتماع وزراء خارجية ورؤساء مخابرات البلدان الثلاثة، الذي شهد "تبادلاً للرؤى حول القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة" حسب الخارجية المصرية.
القاهرة تستضيف قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق
أبرز رئيس الوزراء العراقي أهمية تجفيف "المنابع الأساسية" لتنظيم داعش الإرهابي / AFP
24 مارس 2019

بحث وزراء خارجية ورؤساء مخابرات مصر والأردن والعراق، في القاهرة، السبت، التحديات الأمنية المشتركة، عشية قمة ثلاثية بين زعماء البلدان الثلاثة.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن الاجتماع شهد "تبادلاً للرؤى حول أهم القضايا الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة".

وأوضحت أن "الاجتماع يأتي في إطار التحضير للقمة الثلاثية المرتقبة، الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي". وتستهدف القمة وفق البيان "دفع مسيرة التعاون والعمل العربي المشترك".

وتخشى دول في المنطقة بينها مصر والأردن، أن تكون إحدى المحطات لتنظيم داعش الإرهابي بعد خسارته معاقله الرئيسية في العراق وسوريا.

ويسعى عبد المهدي للحصول على دعم مصر والأردن لجهود مواجهة التنظيم الإرهابي في المنطقة. وبعد اجتماعه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبرز رئيس الوزراء العراقي أهمية تجفيف "المنابع الأساسية" للتنظيم.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي إن "التعاون في مثل هذا المجال سيكون وثيقاً وأساسياً" بين البلدين.

وتكافح السلطات المصرية لهزيمة مسلحي "ولاية سيناء"، الموالي لداعش الإرهابي، والذين ينشطون في محافظة شمال سيناء.

ويُرتقب أن تبحث القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق جوانب اقتصادية هامة أيضاً.

وقال المهدي في رسالة وجهها إلى العراقيين، السبت، إنه سيعقد اجتماعاً وصفه بـ"المهم" مع الرئيس المصري والعاهل الأردني في القاهرة لبحث قضايا اقتصادية.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن مصدر حكومي أردني قوله السبت إن "بغداد تدرس حالياً تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل؛ بحيث يتم إيصال الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة"، مشيراً إلى أن الجانب العراقي يتواصل مع مصر بهذا الخصوص.

وكان كل من الأردن والعراق وقعا في التاسع من أبريل/نيسان 2013 اتفاقاً إطارياً لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في العقبة، بكلفة تقارب 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً.

ووفق المشروع الذي لم يبدأ تنفيذه بعد، يفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).

وعقدت الحكومة العراقية سلسلة اتفاقات وتفاهمات مع السعودية والأردن والكويت وقطر ومصر، تتضمن التنسيق الاقتصادي وإقامة مناطق تجارية مشتركة.

بخلاف ذلك، تطالب بغداد دول الخليج العربي والمجتمع الدولي، بالمساهمة في ملف إعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، شمالي وغربي البلاد، المقدرة تكاليفها بأكثر من 100 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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