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وزير الدفاع التركي يشدد على ضرورة إنهاء وجود الإرهابيين شرق الفرات، وتظاهرة حاشدة في لندن تطالب باستفتاء جديد حول بريكست.

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أقار: لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا

شدّد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، على ضرورة إنهاء وجود الإرهابيين في شرق الفرات بسوريا، بسبب الخطر الذي يشكّلونه على تركيا وحدودها. جاء ذلك في اجتماع مع قيادات القوات التركية المتمركزة على حدود سوريا، السبت، بحضور رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار. [الأناضول]

وقال أقار إنه "لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا"، وإن تركيا اتخذت وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. وأكّد الوزير التركي أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية التزام تعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة منبج شمالي سوريا، في أقرب وقت. [TRT عربي]

مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على مغادرة الاتحاد الأوروبي

نزل مئات آلاف الأشخاص إلى الشارع في لندن، السبت، مطالبين باستفتاء جديد حول بريكست، وسط أجواء تشكُّك إزاء تمكُّن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجدداً من عرض اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي على مجلس العموم. وحمل المتظاهرون لافتات كُتب على بعضها "أحب الاتحاد الأوروبي"، و"نطالب بتصويت شعبي"، و"الخروج من الاتحاد الأوروبي لن ينجح". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد، لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل، أو إن كان ذلك سيتم في الأصل مع محاولة ماي التوصل إلى سبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً. ورغم عدم ورود تقديرات رسمية بشأن عدد المشاركين فإن المنظمين قالوا إن مئات آلاف المتظاهرين شاركوا في المسيرة. [رويترز]