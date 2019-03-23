سياسة
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تركيا.. تطوير برنامج لعلاج فوبيا القلق الاجتماعي بالواقع الافتراضي
تمكن علماء أتراك في جامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، من تطوير برنامج قادر على معالجة فوبيا القلق الاجتماعي بواسطة تقنية الواقع الافتراضي. ويقوم البرنامج بمعالجة الأشخاص عبر تأمين مشاركتهم في مؤتمرات ومحاضرات واجتماعات افتراضية.
تركيا.. تطوير برنامج لعلاج فوبيا القلق الاجتماعي بالواقع الافتراضي
يعالج البرنامج الأشخاص الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي عبر تأمين مشاركتهم في مؤتمرات واجتماعات افتراضية / AA
23 مارس 2019

نجح علماء أتراك في جامعة الشرق الأوسط التقنية، بالعاصمة التركية أنقرة، في تطوير برنامج قادر على معالجة فوبيا القلق الاجتماعي (الرهاب الاجتماعي)، بواسطة تقنية الواقع الافتراضي.

ويقوم البرنامج بمعالجة الأشخاص الذين يعانون من الرهاب الاجتماعي، عبر تأمين مشاركتهم في مؤتمرات، ومحاضرات واجتماعات افتراضية، والتواصل مع المشاركين الآخرين بهدف التغلّب على المرض النفسي الذي يعانون منه.

وقالت طوبى توكال الأكاديمية في قسم المعلوماتية وتكنولوجيا التعليم بجامعة الشرق الأوسط التقنية، وإحدى المشاركات في البرنامج، إن مشكلة فوبيا القلق الاجتماعي عبارة عن خشية المريض من التواصل مع الآخرين أو تلقي الانتقادات والتقييمات السلبية من قبلهم في الأوساط الاجتماعية.

وأضافت أن المشاعر السابقة يرافقها حالات فيزيولوجية أخرى مثل التعرّق، واحمرار الوجه، وتسارع نبضات القلب.

وأوضحت أنهم يقومون من خلال برنامج الواقع الافتراضي، بتأمين مواجهة المريض مع الحالات التي يخشى منها، وذلك عبر تهيئة وسط مناسب يحاكي الأوساط التي يشعر بالخوف منها، في خطوة الهدف منها تبسيط الأمر أمامه، وإقناعه بأن الذي يخشاه لا يشكّل خطراً تجاهه.

وذكرت أن البرنامج يتضمن 9 سيناريوهات افتراضية مختلفة، خاصة بفئات معينة من المصابين، مثل رجال الأعمال، والأكاديميين وغيرها من أصحاب المهن والوظائف التي تتطلب إجراء حوار مع الأشخاص وجموع الناس، وإلقاء خطابات.

وأردفت "نقدم نظارات افتراضية للمصاب، يرى من خلالها الوسط الذي يخشى منه بتقنية ثلاثية الأبعاد وكأنها حقيقية، وثم نقوم بتلقينه بعض الحركات والتصرفات للتغلب على رهابه أثناء ذلك".

ولفتت إلى إمكانية إجراء تغييرات على نمط الوسط الافتراضي، والسيناريوهات المخطط لها، والأفراد الافتراضيين المحيطين بالمريض خلال جلسة المعالجة، فضلاً عن إمكانية إعادة السيناريو بقدر الحاجة إلى ذلك.

ويقوم البرنامج في الوقت نفسه، بقياس سرعة نبضات قلب المصاب، ودرجة تعرقه وغيرها من المشاعر النفسية والفيزيائية خلال جلسة المعالجة.

وأشارت في ختام حديثها، إلى أنهم قاموا بإجراء تجارب على البرنامج، وحصلوا على نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه في تركيا.

مصدر:AA
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