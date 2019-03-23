سياسة
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أردوغان: تركيا ستصبح لاعباً عالمياً في الصناعات الدفاعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا "ستصبح خلال الفترة المقبلة لاعباً عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية". وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تحولت إلى عاصمة للصناعات الدفاعية التركية خلال الـ17 عاماً الماضية.
أردوغان: تركيا ستصبح لاعباً عالمياً في الصناعات الدفاعية
الرئيس التركي قال إن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية العام الماضي بلغت أكثر من مليارَي دولار / AA
23 مارس 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ستصبح لاعباً عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة.

وأضاف أردوغان في خطابه، أمام تجمع انتخابي مشترك مع زعيم حزب الحركة القومية الشريك في "تحالف الشعب" الانتخابي، أن تركيا "ستصبح خلال الفترة المقبلة لاعباً عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية، مستخدمة تصاميم أصلية محلية، وتكنولوجيا متقدمة".

وأشار أردوغان إلى أن أنقرة تحوّلت إلى عاصمة للصناعات الدفاعية التركية خلال الـ17 عاماً الماضية، لافتاً إلى أن بها 4 من بين أكبر 100 شركة صناعات دفاعية في العالم.

وقال إن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية العام الماضي بلغت أكثر من مليارَي دولار، 50% منها حققتها أنقرة.

ودعا أردوغان جميع المواطنين الأتراك للتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية المزمعة في 31 مارس/آذار المقبل، قائلاً إن الانتخابات سترسم مستقبل البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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