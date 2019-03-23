شدّد وزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، على ضرورة إنهاء وجود الإرهابيين في شرق الفرات بسوريا، بسبب الخطر الذي يشكّلونه على تركيا وحدودها.

جاء ذلك في اجتماع مع قيادات القوات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، السبت، بحضور رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وأجرى أقار برفقة غولر ودوندار جولة على الشريط الحدودي مع سوريا، للاطلاع على التطوارت التي جرت في المنطقة خلال الآونة الأخيرة.

وقال أقار إنه "لا يمكننا أن نقبل بوجود الإرهابيين على الحدود الجنوبية لبلادنا"، وإن تركيا اتخذت وستتخذ التدابير اللازمة في هذا الصدد.

وأكّد الوزير التركي أن بلاده تنتظر من الأطراف المعنية التزام تعهداتها حيال شرق الفرات ومنطقة منبج شمالي سوريا، في أقرب وقت.

وتابع "قلنا مراراً لنظرائنا إننا لن نسمح بتشكيل أي ممر إرهابي أو فرض الأمر الواقع شرق الفرات".

وبيّن أقار أن تركيا تتطلع إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30-40 كيلومتراً في المنطقة ووضعها تحت سيطرة الجيش التركي لضمان الأمن والاستقرار.

وأوضح أن هدف تركيا أيضاً هو ضمان عودة السوريين إلى منازلهم التي اضطُروا إلى مغادرتها بسبب ضغوط النظام والإرهابيين.