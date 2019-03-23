سياسة
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مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على مغادرة الاتحاد الأوروبي
احتشد مئات الآلاف من البريطانيين للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال من الاتحاد الأوروبي، وسط أزمة متصاعدة باتت تهدد بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في السلطة. ووصف المنظمون المسيرة بأنها أكبر احتجاج ضد الانفصال منذ الاستفتاء عليه.
مسيرة حاشدة في لندن للمطالبة باستفتاء جديد على مغادرة الاتحاد الأوروبي
مئات آلاف البريطانيين يطالبون باستفتاء جديد حول الانفصال عن الاتحاد الأوروبي / Reuters
23 مارس 2019

شارك مئات الآلاف من البريطانيين المعارضين لانسحاب بلادهم من الاتحاد الأوروبي في مسيرة بوسط لندن، السبت، للمطالبة باستفتاء جديد على الانفصال، في أزمة متصاعدة باتت تهدد بقاء رئيسة الوزراء تيريزا ماي في السلطة.

وانطلق المحتجون وسط لندن رافعين لافتات تقول "أفضل اتفاق هو عدم الخروج" و"نحن نطالب بتصويت للشعب" في تجمع وصفه منظموه بأنه قد يكون أكبر احتجاج ضد الانفصال.

وبعد ثلاث سنوات من الجدل الشديد لا يزال الغموض يكتنف كيفية وتوقيت الخروج من التكتل، أو إن كان ذلك سيتم في الأصل، مع محاولة ماي التوصل لسبيل للخروج من أصعب أزمة سياسية في البلاد منذ نحو 30 عاماً.

وألمحت ماي إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم، إذا لم يكن لإقراره تأييد كافٍ.

وذكرت صحيفتا التايمز والديلي تلغراف أن الضغوط تتزايد عليها للاستقالة.

ورغم عدم ورود تقديرات رسمية بشأن عدد المشاركين فإن المنظمين قالوا إن مئات الآلاف من المتظاهرين تجمعوا للمشاركة في المسيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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