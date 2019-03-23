سياسة
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مسيرة حاشدة لمحامين في العاصمة الجزائر ضد تمديد حكم بوتفليقة
نزل محامون جزائريون في العاصمة الجزائر، للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واحتشد المحامون وسط العاصمة، رافعين لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتنحي بوتفليقة.
مسيرة حاشدة لمحامين في العاصمة الجزائر ضد تمديد حكم بوتفليقة
محامون يتظاهرون في العاصمة الجزائر للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة / AFP
23 مارس 2019

تظاهر محامون جزائريون في العاصمة الجزائر، السبت، للمطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

واحتشد المحامون وسط العاصمة، التي تشهد احتجاجات حاشدة على مدى شهر، وهم يرفعون لافتات تطالب باحترام إرادة الشعب وتنحي بوتفليقة.

وطالبت مسيرة المحامين، المجلس (المحكمة) الدستوري بتحمل مسؤولياته، وإصدار موقف من تمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحكمه دون سند قانوني ودستوري، بحسب تعبيرهم.

وبحسب تقديرات لمحامين مشاركين في المسيرة، فقد فاق عدد المشاركين 10 آلاف شخص.

ونزل الجزائريون إلى الشوارع للمرة الأولى قبل نحو شهر للاحتجاج على اعتزام بوتفليقة الترشح لولاية خامسة.

وقرر بوتفليقة على أثر ذلك إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة استجابة لمطالب الشارع، وكلّف وزير داخليته نور الدين بدوي تشكيل حكومة كفاءات جديدة.

وكان مئات الآلاف من الجزائريين تظاهروا أمس، للجمعة الخامسة على التوالي في عدد من مدن البلاد للمطالبة بتنحي الرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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