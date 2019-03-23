سياسة
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إعصار "إيداي" يخلّف 417 قتيلاً في موزمبيق
قالت وزارة الأراضي والبيئة في موزمبيق إن عدد قتلى إعصار إيداي الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 417. وفي السياق نفسه، أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية 15 طناً من المساعدات العاجلة للمتضررين من الإعصار.
إعصار "إيداي" يخلّف 417 قتيلاً في موزمبيق
إعصار "إيداي" الاستوائي اجتاح مدينة "بيرا" الساحلية في موزمبيق الأسبوع الماضي / AFP
23 مارس 2019

أعلنت وزارة الأراضي والبيئة في موزمبيق، السبت، أن "عدد القتلى بعد إعصار قوي ضرب البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 417".

وقال سيلسو كوهيا وزير الأراضي والبيئة في موزمبيق إن "عدد قتلى إعصار إيداي الذي ضرب جنوب إفريقيا وتسبب في فيضانات مدمرة ارتفع إلى 417".

وتابع كوهيا قائلاً إن"الوضع يتحسن، رغم أنه لا يزال حرجاً، لكنه يتحسن حيث أصبح العمل على أرض الواقع أسهل".

وفي السياق نفسه، أرسلت جمعية الهلال الأحمر التركية، الجمعة، 15 طناً من المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الإعصار في مدينة "بيرا" في موزمبيق.

كما قدّم المغرب 39 طناً من المساعدات الإنسانية، بحسب بيان للخارجية المغربية.

وبدأ إعصار "إيداي" الاستوائي المصحوب بأمطار غزيرة، اجتياح مدينة "بيرا" الساحلية في موزمبيق، الأسبوع الماضي، متسبباً في تضرر 90% من المدينة ذات النصف مليون نسمة.

وسجلت الحصيلة الجديدة ارتفاعاً في عدد القتلى من 300 شخص إلى 417.

وأعلن رئيس موزمبيق فيليب نيوسي، عقب الكارثة، الحداد الوطني لمدة 3 أيام تكريماً لأرواح ضحايا الإعصار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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