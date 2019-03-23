سياسة
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الجيش الفرنسي ينزل إلى الشوارع للتعامل مع السترات الصفراء
ظهرت وحدات من الجيش الفرنسي إلى جانب الشرطة في باريس، للتعامل مع احتجاجات السترات الصفراء المستمرة ضد الرئيس إيمانويل ماكرون. يأتي ذلك بعد أن شهدت العاصمة الفرنسية أعمال عنف كبيرة خلال تجمعات الأسبوع الماضي.
الجيش الفرنسي ينزل إلى الشوارع للتعامل مع السترات الصفراء
المحتجون مُنعوا من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب مطلع الأسبوع الماضي / AA
23 مارس 2019

انضم الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، السبت، للتعامل مع احتجاجات السترات الصفراء "المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ومُنع المحتجون من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب في مطلع الأسبوع الماضي مما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش في ما أطلق عليه اسم "عملية سنتنيال".

وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني بعد غضب عامّ من زيادة الضرائب على الوقود.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب قال في وقت سابق إن فرنسا ستمنع أي احتجاج مناهض للحكومة ينظمه متظاهرو "السترات الصفراء" إذا اكتُشفت مشاركة جماعات تستخدم العنف بهدف إشاعة الدمار في باريس والمدن الرئيسية الأخرى.

وأشار فيليب في بيان له إلى أنه ابتداء من هذا السبت "ستُحظر احتجاجات السترات الصفراء في الأحياء التي كانت أشد المناطق تضرراً بمجرد رؤية ما يشير إلى وجود جماعات متطرفة واعتزامها التسبب في أضرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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