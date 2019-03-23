سياسة
2 دقيقة قراءة
فتح مسجدَي المجزرة الإرهابية أمام الزوار في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية
فُتحت أبواب مسجدَي مجزرة نيوزيلندا الإرهابية، السبت، أمام الزوار في مدينة كرايستشيرش بجنوب نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي الذي نفّذه متطرف أسترالي في 15 مارس/آذار الماضي وأودى بحياة 50 شخصاً خلال صلاة الجمعة.
فتح مسجدَي المجزرة الإرهابية أمام الزوار في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية
سُمح لمجموعات صغيرة من المصلين بدخول المسجدين، ظهر السبت / Reuters
23 مارس 2019

فَتح مسجدا النور ولينوود في نيوزيلندا، اللذين كانا مسرحاً لهجوم إرهابي دموي في 15 مارس/آذار الماضي خلال صلاة الجمعة، أبوابهما مجدداً أمام الزوار.

وكانت الشرطة أغلقت المسجدين لأسباب أمنية ولدواعي التحقيق، بعد قيام إرهابي يدعى برينتون تارانت (28 عاماً) بإطلاق النار على المصلين في المسجدين بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 50 آخرين.

ووفق ما أوردته إذاعة نيوزيلندا، السبت، فإن فرق الأمن التي استكملت إجراءاتها، عقب الهجوم سلمت المسجدين للقائمين عليهما.

ولا يزال الغموض يكتنف موعد فتح أبواب المسجدين أمام المصلين بغرض العبادة، على الرغم من تسليمه للمشرفين عليه، ولم يشأ مسؤولو المسجدين في الوقت الحاضر الإدلاء بأي تعليق.

وكانت واجهة مسجد النور خالية من أي آثار رصاص وأعيد طلاء الجدران، وفي الداخل كان المصلون واقفين بهدوء وتأثر.

وعمل العمال في الأيام الماضية على إصلاح الجدران، وإخفاء آثار الرصاص الكثيرة عليها، وتنظيف الأرضية الملطخة بالدماء.

ويُحظر على الزائرين للمسجدين، اللذين جرت صيانتهما بالكامل، التقاط الصور أثناء الزيارة. وتتم زيارة المسجدين على شكل مجموعات مؤلفة من 15 شخصاً.

جدير بالذكر أنه بعد أسبوع من الاعتداء، رُفع الأذان في أرجاء نيوزيلندا، الجمعة، في إجراء استثنائي، ووقف الآلاف، بينهم رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن والناجون المصابون، دقيقتي صمت وحداد في ذكرى الضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us