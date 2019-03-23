تبادل رئيسا وزراء الهند وباكستان رسائل حسن نية في علامة على تخفيف التوترات بين الخصمين المسلحين نووياً.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أطيب التمنيات لنظيره عمران خان قبل يوم باكستان الوطني. فيما رحب خان بالبيان في وقت متأخر يوم الجمعة، ودعا إلى إجراء حوار شامل حول جميع القضايا، بما في ذلك منطقة كشمير المتنازع عليها.

واندلعت التوترات بين الهند وباكستان الشهر الماضي بعد هجوم أسفر عن مقتل 40 جندياً من قوات الأمن الهندية في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من كشمير.

وشنت القوات الجوية الهندية على إثر ذلك غارة جوية داخل باكستان، قائلةً إنها كانت تستهدف مسلحين ألقت باللائمة عليهم في الهجوم.

وفي المقابل قالت باكستان إنها أسقطت طائرتين تابعتين للقوات الجوية الهندية، إذ تم القبض على طيار هندي أفرج عنه في وقت لاحق، وقالت الهند إنها فقدت طائرة واحدة فقط.