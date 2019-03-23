أنهى المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقاته المستمرة منذ عامين حول ادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بحسب وزارة العدل.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن مولر استكمل التحقيقات فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات التي فاز بها الرئيس دونالد ترمب، عبر هجمات إلكترونية، وأرسل الملف إلى وزير العدل ويليام بار.

وأشار البيان إلى أن بار أرسل خطابين إلى لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أبلغهما بانتهاء التحقيقات.

وأوضح أن وزير العدل سيرسل نهاية الأسبوع الحالي تقريراً إلى كل من اللجنتين المعنيتين بخصوص نتائج التحقيق، ولفت البيان إلى أن نتائج التحقيق سوف تحدد ما ستقوم به وزارة العدل بخصوص القضية.

وفي معرض تعليقها على انتهاء التحقيقات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الخطوة التالية بيد وزير العدل.

وأضافت أن البيت الأبيض يترقب ما ستتمخض عنه القضية، موضحةً أن الرئيس ترمب لم يتلقَّ إحاطة من مولر حول التقرير.

الجدير بالذكر أن ترمب استبعد مراراً أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدته بالوصول إلى الرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

ويُشار إلى أن التحقيقات في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو، أو تعمد الرئيس الأمريكي عرقلة تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن القضية ذاتها.

وطالب مسؤولون كبار في الحزب الديموقراطي بنشر كامل تقرير المحقّق الخاصّ روبرت مولر حول التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وعدم السماح للرئيس دونالد ترمب أو معاونيه بالاطلاع عليه.