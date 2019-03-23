سياسة
2 دقيقة قراءة
انتهاء تحقيقات مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
قالت وزارة العدل الأمريكية إن المدعي الخاص روبرت مولر أنهى تحقيقاته المستمرة منذ عامين حول ادعاءات تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرة إلى إرسال خطابين إلى لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب لإبلاغهما بانتهاء التحقيقات.
انتهاء تحقيقات مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
اختتم مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وقدّم تقريراً بنتائجه / Reuters
23 مارس 2019

أنهى المدعي الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقاته المستمرة منذ عامين حول ادعاءات تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، بحسب وزارة العدل.

وذكر بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، الجمعة، أن مولر استكمل التحقيقات فيما إذا كانت روسيا تدخلت في الانتخابات التي فاز بها الرئيس دونالد ترمب، عبر هجمات إلكترونية، وأرسل الملف إلى وزير العدل ويليام بار.

وأشار البيان إلى أن بار أرسل خطابين إلى لجنتي العدل في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين أبلغهما بانتهاء التحقيقات.

وأوضح أن وزير العدل سيرسل نهاية الأسبوع الحالي تقريراً إلى كل من اللجنتين المعنيتين بخصوص نتائج التحقيق، ولفت البيان إلى أن نتائج التحقيق سوف تحدد ما ستقوم به وزارة العدل بخصوص القضية.

وفي معرض تعليقها على انتهاء التحقيقات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الخطوة التالية بيد وزير العدل.

وأضافت أن البيت الأبيض يترقب ما ستتمخض عنه القضية، موضحةً أن الرئيس ترمب لم يتلقَّ إحاطة من مولر حول التقرير.

الجدير بالذكر أن ترمب استبعد مراراً أن تكون روسيا تدخلت في الانتخابات لمساعدته بالوصول إلى الرئاسة أمام منافسته هيلاري كلينتون.

ويُشار إلى أن التحقيقات في قضية التدخل الروسي تنظر في احتمال وجود تواطؤ بين حملة ترمب وموسكو، أو تعمد الرئيس الأمريكي عرقلة تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن القضية ذاتها.

وطالب مسؤولون كبار في الحزب الديموقراطي بنشر كامل تقرير المحقّق الخاصّ روبرت مولر حول التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وعدم السماح للرئيس دونالد ترمب أو معاونيه بالاطلاع عليه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us