سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 23 مارس/آذار 2019
حراك الجزائر يستمر للجمعة الخامسة على التوالي / AFP
23 مارس 2019

أهم الأحداث:

تركيا تتحرك ضد الإسلاموفوبيا خلال اجتماع منظمة التعاون الإسلامي بعد مجزرة المسجدين، ومظاهرات الجزائر تستمر للجمعة الخامسة على التوالي.

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    تركيا تحارب الإسلاموفوبيا وتدعو العالم للتصدي لها 

    انطلق اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، بعد دعوة تركيا المنظمة لعقد اجتماع عاجل على خلفية مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. الحاضرون دعوا في المؤتمر إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا والعداء للإسلام والمسلمين. [TRT عربي]

    وألقى وزير الخارجية التركي والأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر كلمتين، مؤكدين ضرورة التعاون والتكاتف لنبذ التطرف والإسلاموفوبيا، فيما عدّ وزير خارجية نيوزيلندا ما حدث "هجوماً علينا جميعاً". [TRT عربي]

    الجزائريون يستمرون في احتجاجهم

    خرج الآلاف في الجزائر في مظاهرات تحت شعارات "جمعة التحدي" و"جمعة الصمود"، للأسبوع الخامس على التوالي، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ عشرين عاماً. [TRT عربي]

    ورفعت شعارات ضد قادة أحزاب الموالاة ورئيس الوزراء المعين نور الدين بدوي ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، مثل لافتة كبيرة بها صورهم ومكتوب عليها بالإنجليزية "النهاية" في إشارة إلى انتهاء حقبتهم، كما شوهدت لافتات تشيد بمواقف الجيش والشرطة مثل "الجيش الحصن الحصين للشعب والوطن". [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي
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