سياسة
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين على حدود غزة
قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينيين وجرح 62 مواطناً آخرين، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة على حدود قطاع غزة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيين على حدود غزة
الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين منذ بدأ مسيرات العودة في مارس/آذار 2018 / AA
22 مارس 2019

قُتل فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في احتجاجات "مسيرات العودة" السلمية قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وأشار القدرة في حسابه على تويتر إلى سقوط "شهيدين وإصابة 62 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة".

وأضاف أن "أحد المواطنين قضى إثر إصابته برصاصة في الرأس وعمره نحو 18 عاماً شرق مدينة غزة، والآخر إثر إصابته برصاصة في الصدر وعمره نحو 29 عاماً".

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة، حيث حاول المئات منهم الاقتراب من الجدار الإسمنتي والمعدني الذي يقيمه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، ورشقوا الحجارة صوب الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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