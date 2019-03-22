قُتل فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في احتجاجات "مسيرات العودة" السلمية قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، وفق ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة.

وأشار القدرة في حسابه على تويتر إلى سقوط "شهيدين وإصابة 62 مواطناً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورصد 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة".

وأضاف أن "أحد المواطنين قضى إثر إصابته برصاصة في الرأس وعمره نحو 18 عاماً شرق مدينة غزة، والآخر إثر إصابته برصاصة في الصدر وعمره نحو 29 عاماً".

وشارك آلاف الفلسطينيين في احتجاجات الجمعة، حيث حاول المئات منهم الاقتراب من الجدار الإسمنتي والمعدني الذي يقيمه جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، ورشقوا الحجارة صوب الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.