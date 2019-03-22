شهد عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرات عقب صلاة الجمعة، مطالبين برحيل البشير وحكومته، ومعلنين استمرار الحراك لأسبوعين قادمين.

كما دعا تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة لمقاطعة مؤسسات وشركات وبنوك وصحف وقنوات فضائية، بدعوى دعمها لقوات الأمن.

وخرج مئات المتظاهرين وفق حزب المؤتمر السوداني المعارض، في حي ودنوباوي، معقل زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وفي أحياء المهندسين والشعبية وشمبات والطائف وبري في الخرطوم، هاتفين برحيل البشير وحكومته.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن تجمع المهنيين السودانيين وتحالفات المعارضة استمرار التظاهرات للأسبوعين القادمين، محددين مسيرات تتوجه إلى القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للجيش (للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات) للمطالبة بتنحي البشير.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف، خلفت 32 قتيلاً، وفق إحصاء حكومي، لكن منظمة العفو الدولية قالت إن العدد بلغ 51 قتيلاً، في 11 فبراير/شباط الماضي.